Anche Ronaldo scarica Solskjaer? Il video in campo diventa virale

La situazione in casa United scotta, così come la panchina si Solskjaer dopo la disfatta contro il Liverpool: e spunta pure la presa di in giro di Ronaldo

Che il Manchester United sia una delle big europee più in difficoltà è fuori di dubbio. Insieme al Barcellona, i Red Devils sono reduci da una sconfitta pesante nel superclassico inglese (i blaugrana hanno perso 2-1 col Real) contro il Liverpool. Uno 0-5 che ha scatenato la furia dei tifosi, stanchi per l’impossibilità di vedere una squadra realmente competitiva in Premier o in Champions League.

Già ieri vi abbiamo parlato del fatto che la dirigenza stia riflettendo sul futuro di Solskjaer e che Antonio Conte sarebbe disponibile a subentrare. Ma il rapporto molto forte tra la piazza Manchester, inteso anche come proprietà e spogliatoio, e il manager norvegese impone ancora cautela. Di certo qualche segnale negativo però c’è stato anche in campo e non solo per il risultato.

Sui tabloid inglesi come il ‘Daily Mirror’, infatti, continua a circolare in maniera virale il video e le immagini di un Cristiano Ronaldo furioso in campo nel match di domenica. Il portoghese si sbracciava in mezzo al campo, in maniera decisamente confusa: in molti hanno visto una sorta di ‘presa in giro’ al proprio tecnico, anche per mimare la confusione di Solskjaer in panchina, anche a livello tattico. Ovviamente non è dato saperlo, ma altri hanno ipotizzato invece che Ronaldo si riferisse alla disorganizzazione difensiva dell United o ancora alla frustrazione per alcuni passaggi sbagliati da Bruno Fernandes.