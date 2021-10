Milan-Torino, Giroud preferito a Ibrahimovic: Pioli spiega la scelta

Le dichiarazioni di Stefano Pioli poco prima il fischio d’inizio di Milan-Torino

“Perché Giroud anziché Ibrahimovic? Giocano gli undici che mi danno più garanzie. Oggi tocca ad Olivier”. Così Stefano Pioli poco prima di Milan-Torino, match valevole per la decima giornata di Serie A. Il tecnico ha preferito schierare il francese dall’inizio, a scapito dello svedese che dunque partirà dalla panchina.

“Siamo pronti per quella che sarà senz’altro una sfida difficile – ha aggiunto a ‘Dazn’ l’allenatore del Milan, primo in classifica insieme al Napoli – Il sentimento che ci accompagna è l’entusiasmo, per noi ogni partita è una tappa importante e per questo siamo chiamati a dare il massimo”.

Milan-Torino, Pioli: “Programma personalizzato per Theo Hernandez”

In conclusione Pioli ha risposto su Theo Hernandez, al rientro dal Covid e in panchina: “Ha seguito un programma personalizzato, sta bene. Speriamo ci possa dare una mano in caso di bisogno”.