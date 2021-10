Il Milan sogna: nel calciomercato di gennaio arriva il colpo scudetto

Il Milan è in testa alla classifica a pari punti con il Napoli: a gennaio può arrivare il colpo da scudetto

Primo in classifica a pari punti con il Napoli. Otto vittorie e un pareggio per il Milan di Pioli che è in testa alla Serie A. La squadra rossonera ha saputo far fronte anche ai numerosi infortuni di questo inizio di stagione, riuscendo a staccare – almeno per il momento – le rivali, Napoli a parte.

Un rendimento importante che può essere ulteriormente migliorato con degli accorgimenti nel mercato di gennaio quando Kessie e Bennacer andranno via per la Coppa d’Africa.

Calciomercato Milan, Faivre è il colpo scudetto

Proprio per questo non è da escludere un intervento nel calciomercato di gennaio da parte del Milan. Calciomercato.it ha pubblicato un sondaggio su Twitter chiedendo quale sarebbe il colpo scudetto per i rossoneri da fare nella sessione invernale. La maggioranza dei voti è andata a Faivre con quasi il 49% delle preferenze. Staccato Isco con il 31,9% di voti, mentre Scamacca (10,5%) e Kamara (9,5%) si dividono i restanti voti.