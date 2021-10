Milan, l’annuncio bomba: fissata la data per la presentazione

In attesa del match di questa contro il Torino, il Milan guarda con attenzione anche alle opportunità del calciomercato di gennaio

Questa sera proverà a staccare, almeno momentaneamente, il Napoli in vetta alla classifica, anche se per il Milan non sarà facile avere la meglio del Torino di Ivan Juric, reduce dalla vittoria casalinga ottenuta contro il Genoa.

Nel frattempo, però, le indiscrezioni di calciomercato impazzano in vista dell’ormai prossima sessione di gennaio. Il Milan, oltre ai tanti infortuni e i casi di Covid-19 che hanno falcidiato la rosa a disposizione di Stefano Pioli, potrebbe perdere Samu Castillejo tra due mesi, pronto a fare ritorno in Spagna per avere maggiore continuità. E il sostituto, di altissimo livello, potrebbe arrivare proprio dalla Liga.

Dalla Spagna: Milan, ecco la data per l’annuncio di Isco

E dalla Spagna arriva una vera e propria bomba che, se dovesse verificarsi, sconvolgerebbe il calciomercato del Milan, e non solo. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘todofichajes.com’, il club rossonero sarebbe talmente avanti nelle trattative col Real Madrid per Isco che avrebbe intenzione di annunciare il suo ingaggio nei primi giorni del nuovo anno. L’accordo col calciatore sarebbe praticamente chiuso, mentre resterebbe solo da definire la cifra dell’esborso economico per l’acquisto del cartellino del calciatore, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso. Dunque, il 29enne Isco, diventerebbe così il primo acquisto del calciomercato di gennaio del Milan.