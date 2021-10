Milan-Torino, convocati Pioli: la decisione su Theo Hernandez e Rebic

Il Milan ha diramato la lista dei convocati di Pioli per il turno infrasettimanale contro il Torino: la lista del tecnico rossonero

Prosegue senza sosta il calendario della Serie A con in programma il secondo turno infrasettimanale della stagione. Uno degli anticipi di oggi vedrà impegnato il Milan, nuova capolista insieme al Napoli di Spalletti.

I rossoneri ospitano questa sera il Torino di Juric per consolidare il primato in attesa degli azzurri. L’Inter è a -7, la Juventus a -10, e Pioli contro i granata ritrova un altro big. Si tratta di Theo Hernardez, che negli scorsi giorni è guarito dal Covid ed è così tornato a disposizione. Negativo al tampone anche Brahim Diaz, non ancora pronto però per essere tra i convocati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, trattativa in corso: la firma è sempre più vicina!

Convocati Milan per il Torino: torna Theo Hernandez, out Rebic e Ballo-Toure

Non mancano però le assenze in casa rossonera: ancora out Rebic, e non sarà della partita nemmeno Ballo-Toure a causa di un infortunio. Ecco la lista dei convocati di Pioli:

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.