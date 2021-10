Milan-Torino, rossonero nel mirino: “Umiliato da Pobega”

In corso a San Siro la sfida tra Milan e Torino valevole per la decima giornata del campionato di Serie A

A ‘San Siro’ si sta giocando Milan-Torino, match valevole per la decima giornata di Serie A. Avanti i rossoneri grazie al gol da vero bomber di Olivier Giroud.

Il Torino sta facendo comunque la sua partita, specie a centrocampo dove sta spiccando Pobega, giocatore di proprietà proprio del Milan. Il classe ’99 sta avendo nettamente la meglio su Franck Kessie, tra i peggiori se non il peggio in campo. Non a caso l’ivoriano è finito nel mirino dei tifosi milanisti sui social.

Ecco alcuni tweet ‘contro’ Kessie, sempre in scadenza di contratto a giugno:

Pobega sta umiliando Kessie — oidonos (@oidonos) October 26, 2021

Dunque anche stasera per ora il CC viene tenuto in piedi dal solo #Tonali perché #Kessie non lo vedo… #MilanTorino — onravenwings 🐈🦁🐱🐯🦇🦉 (@onravenwings) October 26, 2021

kessie e kalulu con la testa altrove — Paolo (@PaoloGS_95) October 26, 2021

Kessie spostato di spalle da Pobega. Servono le commissioni anche per quello? #MilanTorino — AndreaCavalli (@IlCaccia82) October 26, 2021

pobega sta bevendo un caffè in testa a kessie — Ante Rebic (@bonerismo1) October 26, 2021