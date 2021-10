Lazio-Fiorentina, che tegola: UFFICIALE, è positivo al Covid

Brutte notizie in vista di Lazio-Fiorentina: un protagonista sarà out per Covid, a comunicarlo è stato lo stesso club

Quella di domani sera tra Lazio e Fiorentina è una sfida verità per entrambe le squadre, soprattutto per la squadra di Maurizio Sarri dopo l’1-4 con il Verona che ha continuato a minare le la stabilità dei biancocelesti. Il tecnico toscano ne ha parlato in conferenza, sottolineando come il problema sia prettamente di mentalità.

Dall’altra parte i viola stanno vivendo un avvio di stagione fatto di alti e bassi, con l’ultima vittoria contro il Cagliari che deve però avere un seguito. La Fiorentina ha fatto bene contro squadre importanti, ma le è mancato sempre qualcosa. Ma la squadra di Italiano è in forma, ha acquisito certezze in più anche se dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale.

Come comunicato dallo stesso club viola sul proprio sito ufficiale, Nico Gonzalez è risultato positivo al Covid: “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente”.