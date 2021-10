Empoli-Inter parte con una buona notizia per Inzaghi

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A ed in programma domani

Buone notizie per Simone Inzaghi alla vigilia di Empoli-Inter. Dopo aver ritrovato Correa, che già ieri si è allenato insieme ai compagni, il tecnico nerazzurro ritrova oggi anche Arturo Vidal.

Out contro la Juventus per influenza, il centrocampista cileno si è presentato oggi ad Appiano e nel pomeriggio sosterrà l’allenamento con il resto del gruppo.

Per lui probabile la convocazione in vista della trasferta Toscana dove non mancherà anche l’ex Lazio, completamente ristabilito dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare gli ultimi impegni.