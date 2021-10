Calciomercato Inter, doppio annuncio sui bomber | “Ne abbiamo parlato”

L’Inter scandaglia il calciomercato alla ricerca dei nomi giusti per il suo attacco. L’annuncio conferma l’interesse per due profili

L’Inter, al netto delle ristrettezze economiche, che la stanno attanagliando negli ultimi mesi, è sempre molto attiva sul calciomercato, visionando i profili migliori in circolazione. Soprattutto giovani e soprattutto bomber, anche per via di un Alexis Sanchez che pare avvicinarsi al termine della sua avventura in nerazzurro.

Negli ultimi mesi, le attenzione della Beneamata, come anche della Juventus e delle maggiori big italiane, si sono concentrate su due gioielli in rampa di lancio: stiamo parlando di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Ne ha parlato ora anche Giovanni Carnevali: l’ad del Sassuolo, in un’intervista a ‘TuttoSport’, conferma i contatti avuti con Beppe Marotta. Ecco le sue parole: “Scamacca e Raspadori? È vero, con Marotta ho parlato di entrambi. Con Cherubini no, almeno per ora. Sicuramente a gennaio non si muovono. In estate vedremo. Il principio è lo stesso: noi siamo pronti a vendere i nostri gioielli alle big, ma soltanto se le offerte sono soddisfacenti. Esattamente come è successo con Locatelli”.

Calciomercato Inter, Carnevali fa il punto anche su Vlahovic e Lucca

L’Inter, però, ha acceso i suoi radar anche per un giovane bomber che a furia di gol è finito nelle mire dei maggiori club italiani. Lorenzo Lucca, ormai non è più una novità e Carnevali sottolinea: “Penso che per noi sia tardi, non si possono comprare tutti”. Su un talento conclamato e già esploso come Dusan Vlahovic, invece, afferma: “Per il bene del campionato, spero resti in Italia. Ma in questo momento è più facile che un’offerta per un talento del genere arrivi dall’estero”.