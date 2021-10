Calciomercato Milan, uno è di troppo | Scambio con Leao

Calciomercato Milan, dopo il grande avvio di stagione Leao nel mirino dei grandi club: il ‘sacrificio’ necessario dei rossoneri e lo scambio.

Nella grande partenza stagionale del Milan, si è ritagliato un ruolo da protagonista Rafael Leao. Il giovane portoghese sta finalmente rispondendo alle grandi attese su di lui e sta trovando costanza di rendimento, anche sotto porta.

Quattro reti in campionato e una in Champions, per un totale di cinque gol in dodici presenze. Uno score di tutto rispetto, per un’arma micidiale a disposizione di Stefano Pioli. Un tale rendimento, però, non può passare inosservato e mette il giocatore nel mirino dei grandi club europei.

Calciomercato Milan, addio Leao: la proposta del Real Madrid

Secondo ‘Defensacentral’, in Spagna, il Real Madrid lo sta facendo seguire dai suoi osservatori. Le sue doti fisiche e tecniche potrebbero sposarsi alla perfezione con il nuovo corso dei ‘Blancos’ e integrarsi nel reparto offensivo fatto di giocatori giovani e capaci di svariare su tutto il fronte d’attacco, come Rodrygo e Vinicius.

Il Milan, dal canto suo, sa di dover effettuare delle riflessioni, dal punto di vista economico. Il club rossonero non può permettersi sia lui, che Brahim Diaz, con cui i discorsi con il Real sono ancora aperti. E così, il club madridista potrebbe proporre uno scambio a Maldini e Massara: Leao, con un conguaglio intorno ai 10 milioni di euro, per il cartellino del trequartista spagnolo.