Esonero Solskjaer: il Manchester United ha deciso!

Esonero Solskjaer: è arrivata l’attesa decisione del Manchester United dopo il pesantissimo ko col Liverpool. Conte spettatore interessato

Sono ore decisive in casa Manchester United per il futuro di Ole Gunnar Solskjaer. I ‘Red Devils’ sono sprofondati in casa contro i rivali di sempre del Liverpool, e nelle ultime ore la posizione del tecnico è tornata più in bilico che mai.

Quella di ieri è stata una giornata di riflessione per i vertici del Manchester United. Cristiano Ronaldo e compagni sono infatti reduci da ben 5 sconfitte nelle ultime 9 partite tra Premier, coppa di lega e Champions League, l’ultima clamorosa contro i ‘Reds’ per 5-0 all’Old Trafford. È arrivata questa mattina la decisione della dirigenza sull’esonero di Solskjaer, con Antonio Conte primo interessato.

Fiducia a Solskjaer: niente Manchester United (per il momento) per Antonio Conte

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, il Manchester United ha deciso di confermare Solskjaer. Fiducia all’allenatore norvegese in vista del prossime delicatissime sfide: la squadra inglese affronterà Tottenham e Manchester City in Premier, l’Atalanta in Champions League.

Come anticipato da Calciomercato.it, Antonio Conte era in pole in caso di esonero del tecnico. Il ritorno in panchina dell’ex Juventus e Inter è dunque, almeno per il momento, rimandato. L’allenatore pugliese ha rifiutato il Newcastle proprio per attendere la chiamata dei ‘Red Devils’, ma Solskjaer è momentaneamente confermato.