Situazione calda a Manchester: conferme su Conte e Solskjaer

La posizione di Antonio Conte è sempre più calda: sono ore decisive per il futuro dell’ex ct e di Solskjaer, dall’Inghilterra conferme sull’indiscrezione di Calciomercato.it



La scoppola rimediata ieri dal Manchester United in casa contro il Liverpool ha portato la situazione a un punto estremo. I cinque gol rifilati da Salah e compagni hanno dato il via ufficialmente alla bufera attorno alla squadra di Ole Gunnar Solskjer, che ovviamente è additato come principale colpevole.

Il manager norvegese è finito da tempo sotto la lente d’ingrandimento, i tifosi cominciano a essere stufi, anche perché lo United non compete davvero ad altissimi livelli da tempo nonostante una campagna acquisti faraonica dopo l’altra. Anche in Champions il Manchester fa fatica. E anche la dirigenza dei Red Devils in queste ore sta pensando alla soluzione migliore per il club. Come vi abbiamo già raccontato su Calciomercato.it, l’opzione esonero c’è anche se non sarebbe comunque semplice per portata e durata del contratto in essere con Solskjer.

Solskjaer in bilico, Conte pronto a fare un’eccezione: la situazione

In ogni caso Antonio Conte è il nome in pole position per raccogliere l’eredità dell’ex attaccante. Il tecnico salentino, come sottolineato dalla nostra redazione, non ama subentrare ma per lo United potrebbe fare un’eccezione. Il feeling quindi c’è ed è confermato anche dalle indiscrezioni che stanno circolando in questi minuti in Inghilterra. Come riporta ‘The Guardian’, Conte è aperto a discutere il suo possibile ingaggio con il Manchester in caso di esonero di Solskjaer, messo in discussione anche dai propri giocatori che si starebbero chiedendo se la squadra sarà mai in grado di fare di più con questo allenatore.

Il tabloid cita fonti interne allo spogliatoio per il fatto che lo 0-5 con il Liverpool ha fatto crollare la fiducia della squadra nel manager norvegese, considerato tatticamente deludente anche se è molto ben voluto sia dai giocatori che dall’intero club visto il suo passato glorioso a Old Trafford. Inoltre, su Conte, il ‘The Guardian’ conferma l’indiscrezione di Calciomercato.it sul fatto che all’ex Inter non piaccia arrivare a stagione in corso ma che per il Manchester United farebbe uno strappo alla regola. Il mister salentino vuole anche capire i piani della società, ma al momento è senza dubbio il nome pù caldo.