Cagliari-Roma, Mourinho ‘riabilita’ solo Kumbulla. E Villar replica sui social

Mourinho ha deciso di portare solo Kumbulla a Cagliari: ancora non convocato Villar che reagisce sui social alla nuova esclusione

Mourinho ha deciso di portare solo Kumbulla nella trasferta di Cagliari rispetto ai cinque calciatori che il portoghese ha tenuto in tribuna in Roma-Napoli dopo la trasferta di Bodo.

Tra Kumbulla, Villar, Reynolds, Diawara e Mayoral l’unico a essere in qualche modo reintegrato dallo Special One è il difensore albanese ex Verona, con la convocazione invece di diversi giovani come Missori, Volpato e Afena-Gyan. “Dagli errori si impara”, aveva scritto ieri sui social. Lo stesso mezzo utilizzato invece da Gonzalo Villar per esprimere probabilmente il suo malumore. Sì perché il centrocampista scuola Valencia è sempre più ai margini, con i norvegesi ha giocato solo il primo tempo, quando la Roma era ancora sotto solo 2-1, ma in ogni caso è finito tra gli ‘epurati’ di Mourinho, anche se i giallorossi hanno preso la vera imbarcata con diversi titolari in campo.

Una scelta che ha alimentato il malumore e il dispiacere di Gonzalo Villar, che a gennaio poteva andare via anche se l’agente ha sempre sottolineato la volontà di giocarsi le sue carte a Trigoria. Che fino ad ora non sono state vincenti per quei pochi minuti che Mourinho gli ha concesso.

Cagliari-Roma, Villar non convocato: la reazione sui social

Dopo l’ennesima non convocazione, il numero 8 della Roma ha pubblicato su Instagram una storia ‘criptica’: un video del tramonto da casa sua, ma soprattutto la geolocalizzazione ‘Roma’ e accanto la clessidra. Quella vuota, quando il tempo è già scaduto, e non quella ‘piena’, in cui invece la sabbia ha iniziato a scorrere. Quasi a dire: ‘Ora la pazienza è finita’.