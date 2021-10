Cori contro Osimhen, la decisione del giudice sportivo su Roma-Napoli

Il giudice sportivo non si è espresso sui cori discriminatori rivolti a Osimhen durante Roma-Napoli: chiesto un supplemento di indagine

Oltre alle squalifiche dei quattro allenatori (Gasperini, Inzaghi, Mourinho e Spalletti) nelle decisioni del giudice sportivo si fa riferimento anche ai cori razzisti che si sono ascoltati all”Olimpico’ nel corso di Roma-Napoli.

Il giudice Gerardo Mastrandrea nello specifico ha richiesto un supplemento di accertamento istruttorio in merito al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti di Victor Osimhen.

La richiesta fatta alla Procura Federale è di specificare durata e dimensione del coro rivolto all’attaccante nigeriano, “confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati” ed evidenziato la collaborazione della Roma all’individuazione dei responsabili”.

Cori contro Osimhen, il giudice sportivo dopo Roma-Napoli

La decisione del giudice sportivo dopo Roma-Napoli è quindi di accertare dimensione e durata del coro discriminatorio rivolto all’attaccante azzurro. L’episodio di Osimhen arriva a poche settimane di distanza da quello che ha visto come protagonista Koulibaly al termine di Fiorentina-Napoli. Anche in quell’occasione non era arrivata alcuna sanzione per il club viola ma una “preso atto dell’apertura di apposito procedimento di indagine da parte della Procura Federale”. In quest’ultimo caso il responsabile del coro rivolto al difensore del Napoli è stato individuato e sanzionato con il Daspo.