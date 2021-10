Da Spalletti a Mourinho e Inzaghi: il lunedì ‘nero’ degli allenatori

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo sulle gare della nona giornata di Serie A: da Inzaghi a Spalletti e Mourinho, tutti squalificati

Una domenica da dimenticare per gli allenatori di Serie A e il lunedì non è da meno. Il giudice sportivo ha, infatti, preso le proprie decisioni in merito alle gare giocate domenica e sono fioccate squalifiche per i tecnici.

Ben quattro quelli che non potranno accomodarsi in panchina nella prossima giornata del massimo campionato: Gasperini, Spalletti, Mourinho e Inzaghi sono stati, infatti, fermati per un turno.

Il tecnico dell’Atalanta ha pagato con una giornata di stop e un’ammenda di 5mila euro le “espressioni irriguardose” rivolte agli ufficiali di gara dopo essere stato ammonito nel recupero del secondo tempo. Stessa sanzione anche per Luciano Spalletti che a fine gara, secondo quanto riportato dal giudice sportivo, ha assunto “un atteggiamento ironico” e “rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose”.

Serie A, squalificati quattro allenatori: anche ammende per Gasperini e Spalletti

Non solo Gasperini e Spalletti, il giudice sportivo ha fermato per una giornata (senza però ammende) anche Josè Mourinho (doppia ammonizione) e Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter paga l’aver “al 43° del secondo tempo, contestato platealmente e con veemenza una decisione arbitrale”.

Squalificati a parte, tra le sanzioni decise dal giudice sportivo in merito alle gare di domenica anche l’ammenda di 10mila euro per la Roma (cori di discriminazione territoriale). Stessa sanzione per il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis (espressione irriguardosa rivolta al direttore di gara).