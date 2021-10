Cristiano Ronaldo sempre più nervoso: ora è colpa del compagno

Momento non proprio facile per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese nervoso se la prende anche con un compagno di squadra

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus, con la speranza di poter vincer fin da subito. Il tempo passa in fretta e il portoghese ha deciso di tornare in Premier League.

La scelta al momento non sta pagando: l’avventura ai Red Devils non è iniziata proprio bene. Dopo nove giornate di campionato, il Manchester United occupa il settimo posto in classifica, con soli 14 punti. La vetta è lontana ben otto lunghezze e ieri sera è arrivata una sconfitta pesantissima, un 5-0 contro il Liverpool che non può passare inosservato.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Manchester United, Conte in pole se salta Solskjaer: la situazione

Cristiano Ronaldo è apparso più nervoso del solito, rischiando l’espulsione. Le prestazioni del portoghese sono chiaramente sotto la lente di ingrandimento: il ‘Daily Star’, sottolinea la sua intesa con Mason Greenwood. I due giocatori – si legge – hanno giocato insieme ben 568, non facendo registrare alcun assist.

Greenwood nel mirino

Non c’è intesa fra i due e l’ex Juventus avrebbe messo nel mirino il giovanissimo inglese, che lo ignorerebbe durante le partite, preferendo calciare verso la porta anziché passargliela. Nervi tesi in casa United e per molti questa cattiva intesa sarebbe, anche stavolta, colpa di Solskjaer.