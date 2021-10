Inter-Juventus, non si placa la polemica: “È nei guai, centosettanta rigori”

Le polemiche seguite al rigore concesso da Mariani in Inter-Juventus di ieri sera non accennano a placarsi: ecco l’ultimo intervento

Il calcio di rigore concesso alla Juventus nei minuti finali della sfida contro l’Inter, fallo di Dumfries ai danni di Alex Sandro, è costato il pareggio ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Sulla graticola è finito l’arbitro della sfida, Maurizio Mariani, che, dopo il richiamo al VAR ha assegnato la massima punizione, poi realizzata da Paulo Dybala.

Al termine della contesa, tantissime le polemiche per l’utilizzo del cosiddetto ‘protocollo VAR‘, a detta di alcuni non utilizzabile in quella occasione, visto che il direttore di gara aveva visto e giudicato sul campo il tocco del difensore olandese dell’Inter sul mancino brasiliano della Juventus. Altri, invece, ritengono sia stato corretto andare a rivedere l’azione, sanando un chiaro ed evidente errore arbitrale.

In ogni caso, sul banco degli imputati è finito anche il designatore, Gianluca Rocchi: “Mi sembra che si stia mettendo nei guai da solo, perché lui aveva parlato della sala VAR, di soglia alta e di abbandono dei rigorini – le parole del giornalista Giovanni Capuano a ‘Radio Punto Nuovo – Siamo a quota quarantaquattro rigori in novanta partite. Arriveremo circa a centosettanta a fine campionato, oltre i numeri di qualche anno fa, al di sopra delle soglie europee”.

Continua Capuano: “Rocchi ha un problema, ovvero che la squadra arbitrale non è di grande livello, ma non è colpa sua. Ora c’è bisogno di far crescere in fretta i giovani. Sta facendo un po’ di fatica a farsi seguire dai suoi ed è grave, è un grosso problema. Il campionato è delicato, contendibile per lo scudetto, per i primi quattro posti. Oggi per la sopravvivenza dei club il quarto posto forse vale più di uno scudetto. C’è bisogno di una correzione di rotta rapida, perché siamo a fine ottobre e si respirano un clima che si respira a gennaio-febbraio. Riponevo grandi speranze su questo inizio di stagione, ma Rocchi mi sta deludendo“. Giudizi tranchant che non lasciano spazio ad interpretazioni.