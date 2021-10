Inter-Juventus, arbitro ‘graziato’ | Furia nerazzurra contro un big

Inter-Juventus è caratterizzata, nel suo lungo post partita, dalle polemiche arbitrali. Il rigore assegnato ai bianconeri scatena dubbi e reazioni da ambo le parti

Inter-Juventus non è una partita come le altre e questo è chiaro da sempre e per evidenti motivi. Un duello acceso tutto l’anno e che culmina in uno scontro diretto da brividi e contornato da una tensione che diventa essa stessa motivo di spettacolo agonistico.

Anche ieri non è stata una partita da meno, giocata molto bene tatticamente da entrambe le squadre. Pochi acuti tecnici, è vero, ma l’anima di Inter e Juve ora è questa e bisogna anche accettarlo. A non mancare, e nelle ultime ore non si parla d’altro, anche dopo quanto detto da Simone Inzaghi, sono anche le polemiche arbitrali, e anche questa non è una novità. Il rigore assegnato per fallo di Denzel Dumfries su Alex Sandro ha scatenato il dibattito sull’utilizzo corretto del Var. Non è in discussione lo sciagurato intervento in sé, quanto se la tecnologia sia stata utilizzata oltre il consentito e il necessario. Ciò che resta è, invece, la brutta prova dell’olandese dell’Inter, che sta attirando grandi critiche.

Inter-Juventus, Dumfries sommerso di critiche dopo il fallo da rigore

Il terzino è stato decisamente imprudente, intervenendo su Alex Sandro proprio al contorno dell’aria di rigore. In quel momento della partita, una scelta del genere è inaccettabile a questi livelli e contro un avversario contro la Juventus. Dopo la partita, non sono mancate critiche e polemiche per il calciatore arrivato all’Inter la scorsa estate. Diversi tifosi illustri dicono la loro: vi proponiamo alcuni interventi sui social qui di seguito.

Comunque Jonathan se non altro non faceva danni del genere. #InterJuventus — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) October 24, 2021