Allerta Juventus, due giocatori in infermeria | Oggi test decisivi

Allerta in casa Juventus per le condizioni fisiche di Federico Bernardeschi e Moise Kean, oggi test decisivi

Archiviato il pareggio contro l’Inter, la Juventus inizia a pensare alla sfida di mercoledì contro il Sassuolo. Oggi, riporta ‘Tuttosport’, verranno valutate le condizioni fisiche di Bernardeschi e Kean per capire se saranno disponibili contro gli emiliani. Il primo è alle prese con un fastidio alla spalla, il secondo con un affaticamento muscolare. Rimasto a casa in vista della trasferta milanese, inoltre, Rabiot dovrebbe tornare in gruppo e tra i convocati di Allegri per la sfida dello Stadium.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, caos nel finale: VAR, rigore e cartellino rosso!

Juventus-Sassuolo, Allegri ritrova Dybala e de Ligt tra i titolari

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, bufera Allegri-Chiesa: “Non si spiega”

Tra i titolari di Juventus-Sassuolo, infine, potrebbero esserci anche de Ligt, De Sciglio, Arthur e Dybala. Allegri avrà pochi giorni a disposizione per varare la miglior formazione possibile.