Terremoto Manchester United, Cristiano Ronaldo tuona: “E’ giunta l’ora”

Manchester United alla deriva dopo il clamoroso ko contro il Liverpool, arriva lo sfogo di un deluso Cristiano Ronaldo

Domenica a dir poco da dimenticare per il Manchester United, che incassa ad Old Trafford un rovescio storico. Il Liverpool domina quasi senza faticare e dilaga per 5-0, un ko che allunga una striscia di risultati preoccupanti per i ‘Red Devils’.

Va tutto storto per la squadra di Solskjaer, che si fa affettare in difesa da Salah e compagni, Cristiano Ronaldo non incide e si vede annullare un gol per fuorigioco e con il rosso nel secondo tempo a Pogba per un brutto fallo. Di sicuro, CR7 non aveva immaginato così il suo ritorno in Inghilterra: terza sconfitta in nove gare di campionato e -8 dal Chelsea capolista.

Manchester United, così non va: il messaggio di Cristiano Ronaldo è diretto anche a Solskjaer

Ed è proprio il fuoriclasse portoghese a provare a lanciare la scossa, con un messaggio molto amaro dal suo profilo Instagram: “A volte il risultato non è quello per cui lottiamo e il punteggio non è quello che vogliamo. Ed è solo colpa nostra, siamo gli unici da biasimare. I tifosi, ancora una volta, ci hanno supportato costantemente. Meritano molto meglio di questo e sta a noi, è giunta l’ora”.

Un messaggio, forse, riferito anche alla dirigenza, per prendere una decisione su Solskjaer. Il tecnico norvegese sembra da tempo non avere il polso della situazione e la sua posizione in panchina traballa più che mai. Sullo sfondo, si staglia l’ombra di Conte, chissà che presto non arrivi la svolta.