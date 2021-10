Il PSG prepara l’addio di Mbappe: nuovo erede, l’Inter trema

Il futuro di Kylian Mbappe continua a muovere il calciomercato e tra pochi mesi si riaprirà la telenovela: il PSG ha puntato un nuovo erede, l’Inter è preoccupata

Kylian Mbappe resta il sogno del Real Madrid e anche l’incubo del PSG. I parigini rischiano davvero di perdere il fuoriclasse francese a parametro zero, visto il contratto in scadenza nel 2022 e il no al rinnovo da parte del campione del mondo e della Nations League.

Il classe ’98 non ha intenzione di prolungare il proprio accordo col PSG, lo ha già comunicato alla società e lo ha anche annunciato pubblicamente. Leonardo in cuor suo spera ancora di ottenere una firma, anche solo per un altro anno, in modo di preparare la cessione e portare un po’ di soldi freschi in cassa per quello che è uno dei giocatori più forti del mondo. Ovvio che l’addio a zero rappresenterebbe un bruttissimo colpo per i francesi, che devono pensare a un sostituto all’altezza.

LEGGI ANCHE >>> Insigne-Inter, terzo incomodo a sorpresa: “Gli danno quello che vuole”

Mbappe andrà con ogni probabilità al Real Madrid, il matrimonio sembra comunque scritto. E così il PSG si sta guardando intorno, anche perché tra un paio di mesi il francese potrà già accordarsi con un altro club. Si è parlato di Haaland, di Richarlison e non solo, ma in queste ore è spuntato anche un altro nome nei radar di Leonardo. Si tratta di Karim Adeyemi, 19enne super talento del Salisburgo protagonista in Champions League e autore già di 14 gol in 18 partite. A riportarlo è l’edizione tedesca di ‘Sky Sport’, che sottolinea come il giocatore tedesco di origini nigeriane abbia qualità e caratteristiche simili a Mbappe: grande rapidità e velocità, qualità e senso del gol.

Non a caso c’è già la fila per lui. Alla lunga lista di concorrenti c’è da qualche tempo anche l’Inter, che però si è trovata in breve accerchiata dai top club europei. Atletico Madrid, Real Madrid e anche Bayern Monaco sono pronti a sfidarsi per Adeyemi. Per Marotta sarà un’impresa portarlo a Milano, con una valutazione pronta a schizzare sempre più in alto (al momento siamo almeno a 50 milioni) e il Salisburgo che già si sfrega le mani.