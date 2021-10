Calciomercato, addio Inter: al Bayern per 50 milioni

L’Inter ha puntato uno degli astri nascenti del calcio internazionale, addirittura come possibile erede di Lautaro

L’Inter al momento sembra aver trovato un equilibrio tecnico e a livello di calciomercato. Le cessioni di Lukaku e Hakimi hanno certamente contribuito a sistemare i conti nerazzurri, con Marotta che è andato in maniera mirata su giocatori pronti ‘all’uso’, ma senza mai smettere di cercare.

In particolare il dirigente dell’Inter, che stasera ospiterà la sua ex Juve, ha ripreso a programmare, non escludendo magari a priori qualche cessione importante ma cercando di farsi trovare pronto anche con dei giovani di grande talento.

Calciomercato Inter, sogno Adeyemi ma il Bayern è in pole

L’ultimo nome finito sul taccuino di Marotta è Karim Adeyemi, che con la maglia del Salisburgo sta facendo letteralmente sfracelli. Il giovanissimo tedesco di origini nigeriane è già a quota 12 gol stagionali di cui ben 3 in Champions League, dove è stato già decisivo nonostante i suoi soli 19 anni. Per certi versi si candida a essere l’ennesimo erede di Haaland, successore di Patson Daka finito al Leicester. Corsa, esplosività, buonissima tecnica e grande fiuto del gol. Ha attirato le attenzioni di tantissimi club tra cui l’Inter, che ovviamente non è sola. Come riporta ‘interlive.it’, infatti, per i nerazzurri la pista è molto complicata visti costo e concorrenza. Non a caso al momento più avanti è il Bayern Monaco: i bavaresi sono in pole per Adeyemi che viene valutato già 45-50 milioni di euro.