Calciomercato Juventus, cessione a gennaio: “Fissa il suo prezzo”

La richiesta avanzata al club di essere ceduto nel calciomercato di gennaio è un tradimento per la Juventus: cifre e dettagli

Si avvicina il momento del calciomercato di gennaio e si avviano i primi movimenti. La sessione invernale non regala di solito grandissimi colpi ma il 2022 potrebbe regalare un’eccezione.

Diversi i big che vivono momenti non esaltanti in club di prima fascia che attraversano una crisi di risultato. C’è il Barcellona, ad esempio, che ieri ha perso il classico e si è visto staccare dal Real Madrid. Ma c’è soprattutto il Manchester United, travolto ieri dal Liverpool e al quale non basta Cristiano Ronaldo per tenere il ritmo delle prime della classe. Solskjaer è così a rischio, con Conte che è tra i possibili sostituti, ma c’è anche un calciatore che potrebbe lasciare i ‘Red Devils’. Si tratta di Paul Pogba che nelle ultime uscite è partito spesso dalla panchina. Con il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo che non sembra essere nei suoi pensieri, il centrocampista francese è da tempo nel mirino della Juventus ma per i bianconeri potrebbe esserci un ‘tradimento’.

Calciomercato Juventus, Pogba ha chiesto la cessione a Psg o Real

Secondo quanto riportato dall’insider ‘indykaila news’, infatti, Paul Pogba avrebbe chiesto al Manchester United di essere ceduto già nella sessione di gennaio. Non alla Juventus però: il francese vorrebbe trasferirsi al Paris Saint-Germain o al Real Madrid.

Non solo: il francese avrebbe anche fissato il prezzo del suo cartellino a 20 milioni di sterline, pari a poco meno di 24 milioni di euro. Questa la cifra che potrebbe servire per strappare Pogba al Manchester United: per la Juventus però non ci sarebbe spazio, la scelta del campione del mondo sarebbe ricaduta su Psg e Real Madrid.