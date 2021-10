Infortuni Kean e Bernardeschi: il comunicato UFFICIALE della Juventus

Report ufficiale della Juventus sulle condizioni di Kean e Bernardeschi. Il comunicato del club

La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata subito al lavoro alla Continassa dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter. I bianconeri sono attesi mercoledì dal turno infrasettimanale contro il Sassuolo di Dionisi.

In casa bianconera c’era apprensione per le condizioni di Federico Bernardeschi, che ha lasciato il campo nel primo tempo a causa di un infortunio alla spalla. L’esterno si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali al J-Medical, così come Kean che ha saltato la trasferta di Milano. Ecco il report ufficiale della Juventus.

Juventus, il report UFFICIALE sulle condizioni di Kean Bernardeschi