Roma-Napoli 0-0: Mourinho stoppa Spalletti, il Milan ringrazia!

Tante emozioni allo stadio Olimpico, dove si è giocato Roma-Napoli, match valevole per la nona giornata di Serie A

La Roma ferma la corsa del Napoli. La squadra di Jose Mourinho, dopo il disastroso match in Norvegia contro il Bodo/Glimt, rialza la testa è stoppa gli azzurri sullo 0 a 0.

Una partita ricca di emozioni, in cui gli uomini di Luciano Spalletti vanno più volte vicini al gol con il solito Osimhen, che colpisce il palo e spizzica la traversa. I giallorossi rispondono soprattutto su palle inattive e sfiorano la rete con Mancini.

Primo stop per il Napoli

Alla fine, come detto, il match dell’Olimpico, valevole per la nona giornata di Serie A, termina in parità e a sorridere è il Milan che si prende la vetta della classifica, raggiungendo il Napoli. Finisce in parità anche tra Mourinho e Spalletti, entrambi espulsi.

Roma-Napoli 0-0

CLASSIFICA: Milan e Napoli 25 punti; Inter* 17; Roma 16; Atalanta e Fiorentina 15; Lazio e Juventus* 14; Bologna e Empoli 12; Torino, Sassuolo e Verona 11; Udinese 10; Sampdoria 9; Venezia 8; Spezia 7; Cagliari e Genoa 6; Salernitana 4

*una partita in meno