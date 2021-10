Inter-Juventus, l’affare è clamoroso: “Barella in bianconero”

Inter-Juventus match caldo anche sul calciomercato e allora spunta l’affare clamoroso con Barella in bianconero

Inter-Juventus è stato un match infuocato non soltanto sul campo. Stasera Inzaghi e Allegri si sono spartiti la posta con un pareggio che serve a poco per la classifica, ma le due compagini incrociano i loro destini anche sul calciomercato.

Molti i calciatori delle due squadre che piacciono ai tecnici rivali e nel mercato affari clamorosi sull’asse Torino-Milano (o viceversa) non possono certo essere esclusi a priori. Ecco allora che sul profilo twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto quale sarebbe l’affare più clamoroso tra Inter e Juventus.

Calciomercato Inter, Barella-Juventus: affare clamoroso

Le alternative vedono Dybala alla corte di Inzaghi, Bastoni in bianconero, Cuadrado in nerazzurro o Barella a fare il percorso opposto. Ed è proprio il passaggio del centrocampista dall’Inter alla Juventus ad essere stato giudicato l’affare più clamoroso con quasi il 59% di preferenze. Un’affermazione netta considerato che Dybala all’Inter ha raccolto il 25% di preferenze e Bastoni-Juventus e Cuadrado-Inter raccolgono pochi voti (rispettivamente 8,9% e 7,1%).

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 E' il giorno di #InterJuventus, match caldissimo anche sul mercato. Tanti giocatori delle due squadre piacciono al tecnico dell'altra, quale sarebbe l'affare più clamoroso? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 24, 2021

Immaginarsi Barella alla Juventus oggi è davvero complicato e per questo il voto del sondaggio si è orientato in maniera massiccia sul centrocampista nerazzurro. L’Inter, come affermato da Marotta, presto potrebbe annunciare il rinnovo di contratto dell’ex Cagliari, indicato come ‘capitan futuro’ della società lombarda.