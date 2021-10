DAZN, nuova diffida: “Inter-Juventus si vede male? Contratto da revocare”

Il servizio offerto da DAZN continua a far discutere, e non poco, anche in vista di Inter-Juventus. Nuova diffida: ecco cosa sta succedendo

DAZN e il suo servizio di certo non hanno soddisfatto di certo tutti gli utenti che settimana dopo settimana si scontrano con i difetti palesati dalla piattaforma.

I disservizi che saltuariamente fanno infuriare i tifosi in tutt’Italia, hanno scatenato anche le reazioni puntuali da parte del Codacons. In occasione di Inter-Juventus, è arrivata la diffida a Lega Calcio e Agcom, ecco quanto scritto nel comunicato stampa: “Con una diffida urgente inviata oggi a Lega Calcio ed Agcom il Codacons ha chiesto di disporre la revoca del contratto siglato con DAZN per la trasmissione delle partite di Serie A qualora, nel corso della giornata odierna, dovessero verificarsi nuovi disservizi tecnici tali da impedire agli abbonati la visione del match Inter-Juventus“.

DAZN e la diffida a Lega Calcio e Agcom: il comunicato in vista di Inter-Juventus

Inter-Juventus rappresenta, dunque, già uno snodo cruciale, non solo per il campionato ma anche per i diritti tv. Il comunicato stampa prosegue, spiegando i motivi di tale richiesta: “Pubblicizzare un servizio arrivando sin da subito ad evidenziare che eventuali disservizi potrebbero essere causati dalla situazione geografica dell’utente/richiedente o da limitazioni tecnologiche dello stesso, non sembrerebbe sposare quel tanto decantato servizio illustrato dall’emittente Dazn”.

Poi conclude: “Per tali motivo il Codacons ha chiesto alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e all’Autorità per le Comunicazioni, di revocare il contratto sottoscritto con la piattaforma di streaming online Dazn se, al termine della nona giornata di Serie A e con esclusivo riferimento al match di chiusura della stessa, si verificheranno disservizi (anche di breve durata) che possano comportare un grave danno dei confronti degli utenti/fruitori del servizio”.