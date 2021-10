Calciomercato, sprint per Milinkovic-Savic | Si chiude a 80 milioni

Il futuro di Milinkovic-Savic resta attuale in Serie A e non solo. Il centrocampista serbo potrebbe partire per 80 milioni

Sergej Milinkovic-Savic: un nome, una garanzia. Il centrocampista della Lazio sta confermando stagione dopo stagione tutte le sue qualità. Un profilo completo, capace di fornire assist, far gol, dominare con la sua fisicità e la sua tecnica.

Un calciatore che ormai non ha bisogno di tante presentazioni. Milinkovic rappresenta sicuramente uno dei centrocampisti più forti della Serie A: un profilo che certamente negli anni ha attirato l’interesse di moltissime big in Italia e non solo. Inter e Juventus da tempo monitorano la situazione del serbo, anche se le cifre di un eventuale trasferimento restano assolutamente proibitive. I due club dovrebbero anche fronteggiare una folta concorrenza per il talento: una big in particolare sembra pronta a fare sul serio per arrivare al calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: “Voglio giocare” | In prestito secco all’Inter

Calciomercato, Ancelotti fiuta il colpaccio: affondo per Milinkovic-Savic

Stiamo parlando del Real Madrid. I Blancos da tempo sono periodicamente accostati a Milinkovic e specialmente due anni fa, quando il centrocampista sembrava essere sempre più vicino al trasferimento in Spagna. Ora la situazione è sicuramente diversa, almeno secondo quanto riporta ‘fichajes.net’. Stavolta, infatti, il Real Madrid potrebbe davvero affondare il colpo per il biancoceleste. La cifra per il suo trasferimento si attesta tra i 50 e gli 80 milioni di euro, e proprio per quest’ultima l’affare potrebbe davvero concretizzarsi. Un colpo che befferebbe le big italiane e che vedrebbe la Serie A privata di un alto grande talento.