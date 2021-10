Calciomercato: “Voglio giocare” | In prestito secco all’Inter

Il calciatore non sta trovando molto spazio e può cambiare aria a gennaio: ipotesi prestito all’Inter, ma c’è un’altra italiana

E’ stanco della panchina ed allora gennaio potrebbe essere il periodo giusto per cambiare aria. Lo ha detto lui stesso nei giorni scorsi: “Amo il Tottenham, ma ho bisogno di giocare con regolarità”.

Il protagonista è Harry Winks, centrocampista 25enne del Tottenham: con l’arrivo di Nuno Espirito Santo in panchina le sue apparizioni in campo si sono ridotte. In stagione sono appena sei le presenze per un totale di poco più di 400 minuti in campo. Troppo poco considerato anche nelle ultime cinque partite di campionato non ha giocato neanche un minuto e che due apparizioni gli sono state concesse nella poco attraente Conference League. La cessione invernale quindi è un’ipotesi da prendere in considerazione e sono due le squadre italiane che ne potrebbero approfittare.

Calciomercato, Inter e Roma su Winks

Come scrive il ‘Times’, infatti, Inter e Roma avrebbero messo gli occhi su Harry Winks. Il calciatore vuole lasciare il Tottenham a gennaio e i due club italiano potrebbero farsi avanti per un prestito fino al termine della stagione. Sia nerazzurri che giallorossi sarebbero interessati al trasferimento a titolo temporaneo del calciatore che dovrebbe quindi scegliere quale delle due destinazioni lo attrae di più.