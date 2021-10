Rinnovo Pioli, Massara ha le idee chiare sul tecnico del Milan

Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato anche del rinnovo di Stefano Pioli con la squadra rossonero: la convinzione del club

Il Milan ha l’occasione di superare il Napoli in classifica, sfruttando l’anticipo di Bologna. La situazione in classifica è al centro delle dichiarazioni del direttore sportivo rossonero Massara nel pre-gara a ‘Sky’: “C’è molta soddisfazione e c’è un grande merito della squadra e del mister che riesce a non far pesare le assenze. Vogliamo continuare a stare lì”.

Pioli schiera per la prima volta Ibrahimovic dal primo minuto dopo l’infortunio: “Siamo super felici di ritrovarlo titolare: ci è mancato, il suo ritorno è importante”.

Calciomercato Milan, Massara: “Rinnovo Pioli? Vogliamo continuare a lungo insieme”

Importante è anche il lavoro di Pioli. Il tecnico è in scadenza di contratto a fine stagione e sul rinnovo, Massara dice: “Gli facciamo i complimenti per le 100 panchine, sono state tutte di alto livello. Sta facendo un lavoro grandioso, c’è sintonia e condivisione reciproca nel proseguire questo percorso: siamo convinti che lo continueremo a lungo con lui”.

Un’ultima battuta è dedicata al campionato e ad un’eventuale tabella di marcia appesa negli spogliatoi: “Non c’è, ci distrarrebbe. Siamo concentrati sul Bologna, una squadra forte, ben allenata”.