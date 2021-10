Calciomercato Juventus, addio all’Inter e super assist per Allegri

Calciomercato Juventus, l’intreccio che coinvolge anche l’Inter rende felice Allegri: in estate nuovo assalto al top player.

E’ la vigilia di Inter-Juventus, partita come sempre sentitissima e che vale molto per la classifica di entrambe. La rivalità si accende in una sfida che serve per lanciare la rincorsa a Napoli e Milan e non perdere troppo contatto, ma gli intrecci tra le due squadre non si esauriscono sul campo.

La sfida a distanza sul mercato procede in qualsiasi periodo dell’anno. Bianconeri chiamati a rinforzarsi per avviare un nuovo ciclo, Marotta non vuole dare vantaggi alla sua ex squadra e provare a mantenere il primato dei nerazzurri. Ma nel gioco degli infiniti intrecci, un addio all’Inter potrebbe spalancare le porte per un grande acquisto estivo della Juventus.

Calciomercato Juventus, assalto del Chelsea all’Inter: che ritorno di fiamma per Allegri

Arrivano infatti notizie interessanti su Saul Niguez, autentico tuttocampista e vecchio pallino di Massimiliano Allegri. Lo spagnolo è stato ceduto dall’Atletico Madrid in prestito al Chelsea, ma, con la maglia dei ‘Blues’, non sta riuscendo a imporsi all’attenzione di Tuchel. Appena tre presenze fin qui, chiaro indizio, secondo il portale iberico ‘La Razon’, del fatto che i londinesi non intendano esercitare l’opzione di riscatto da 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, Allegri lo punta: “Adesso è un giocatore serio”

Nei pensieri dei campioni d’Europa ci sarebbe infatti l’assalto a Brozovic. Saul, così, tornerà all’Atletico, dove però molto probabilmente non resterà, viste le frizioni con Simeone. A questo punto, la Juventus guarda con grande interesse al talento spagnolo, pronta ad inserirsi nella prossima sessione estiva.