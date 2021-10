Calciomercato, l’Inter fissa la data: ecco la strategia

L’Inter è al bivio per quanto riguarda il futuro del calciatore sul calciomercato. I nerazzurri fissano l’appuntamento per il rinnovo

L’Inter ragiona su mosse e possibili strategie per garantire a Simone Inzaghi la rosa migliore possibile. I nerazzurri, in particolare, sono concentrati sui rinnovi di contratto in questa fase dell’anno.

Diversi interpreti, infatti, sono arrivati al bivio decisivo della loro storia nerazzurra. Il tema relativo i rinnovi di contratto è caldissimo nella Beneamata. Alcuni big, come Nicolò Barella e Lautaro Martinez sono ormai a un centimetro dalla fumata bianca, mentre ancora altri passaggi bisognerà attendere per il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto a giugno 2022: ora si attendono i prossimi step per il suo futuro.

Calciomercato Inter, Brozovic e il nuovo appuntamento per il rinnovo

E quindi l’Inter prova ad accelerare per blindare uno dei maggiori big in rosa. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, settimana prossima, dopo la trasferta di Empoli, ci sarà un nuovo incontro tra le parti. Un appuntamento fondamentale per stabilire il futuro dell’ex Dinamo Zagabria e con l’Inter che comunque si è posta un tetto massimo. I nerazzurri, infatti, non hanno intenzione di superare i 5 milioni più bonus. Brozovic sta bene a Milano ed è molto stimato anche dai compagni: vedremo quale sarà la sua richiesta, ma l’Inter non vuole partecipare ad aste.