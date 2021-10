Minuti infuocati nel secondo tempo di Bologna-Milan: brutto fallo di Soriano su Ballo-Toure ed espulsione con la Var

Sembrava un secondo tempo da vivere in tutta tranquillità visto il doppio vantaggio del Milan e il Bologna in dieci uomini. Invece in quindici minuti è successo di tutto. Prima il pareggio rossoblù con l’autorete di Ibrahimovic e il gol di Barrow, quindi l’intervento della Var per un fallo di Soriano su Ballo-Toure.

Il terzino rossonero è rimasto a terra molto dolorante dopo essere stato colpito da un’entrata con il piede a martello del centrocampista.

Un intervento che l’arbitro non aveva sanzionato con il cartellino rosso fin quando non è stato richiamato al monitor: da qui la decisione di espellere il calciatore del Bologna tra le proteste dei padroni di casa. La squadra di Mihajlovic sarà quindi costretta a giocare in nove uomini gli ultimi trenta minuti del match.