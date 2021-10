Il Milan non trova pace, ennesimo infortunio per Pioli

Milan super nel primo tempo contro il Bologna ma sul finire arriva la brutta notizia per Pioli: infortunio e sostituzione forzata

Il Milan domina il primo tempo contro il Bologna: 2-0 il risultato al 45′ con le reti di Leao e Calabria e i rossoneri con un uomo in meno per l’espulsione di Soumaoro. La serata fin qui di festa per la squadra di Pioli è stata però rovinata dall’ennesimo infortunio della stagione.

Proprio nei minuti finali della prima frazione di gioco, infatti, si è infortunato Castillejo. Lo spagnolo ha accusato un problema muscolare ed immediatamente Pioli ha fatto preparare Saelemaekers. Il cambio arriverà durante l’intervallo del match con Castillejo che si va ad aggiungere alla lunga lista di infortuni e assenze con cui ha dovuto fare i conti Pioli in questa prima parte di stagione.

Bologna-Milan, Castillejo ko: la lunga lista degli indisponibili

Un elenco che per la gara di Bologna vede ben 9 calciatori indisponibili: si va da Maignan a Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi alle prese con il Covid. Poi anche Kessie, Rebic, Florenzi, Messias e Plizzari. Non certo un inizio di stagione felice per i rossoneri che, nonostante i tanti infortuni, sono comunque al vertice della classifica di Serie A, anche se in Champions il bottino è più magro.