Ansia infortuni per Pioli: altro stop in casa Milan

Stefano Pioli fa la conta degli infortunati anche dopo Bologna-Milan: problemi per un esterno. La situazione

Continua l’incubo infortuni in casa Milan. Stefano Pioli perde un altro calciatore, Samu Castillejo. L’esterno spagnolo, tornato titolare al Dall’Ara, contro il Bologna, è stato costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo. Per l’ex Villarreal il problema è al flessore sinistro. Le condizioni del calciatore verranno valutate nelle prossime ore.

Difficile, comunque, che Castillejo possa recuperare per il match contro il Torino, in programma martedì a San Siro. Un’altra tegola, dunque, per Pioli che ha una rosa sempre più ridotta all’osso.

Milan, Pioli fa la conta: le condizioni degli infortunati

La speranza adesso è di poter riabbracciare Franck Kessie, out a Bologna per febbre, e Ante Rebic, che negli ultimi giorni si è allenato a parte, ma sul campo, per via della distorsione alla caviglia.

Per quanto riguarda Theo Hernandez e Brahim Diaz si aspetta, ovviamente, che i loro tamponi siano negativi. Ci sarà da aspettare, invece, per Florenzi e Messias e ancor di più per Maignan.