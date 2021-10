Calciomercato Juventus, sprint decisivo: è fatta, ufficiale a gennaio

Mourinho e la Juventus continuano a sfidarsi anche sul calciomercato: è il grande obiettivo della Roma, ma in Spagna danno già l’accordo

La Roma in questo inizio di stagione ha evidenziato diverse lacune, sottolineate in ogni uscita pubblica da Mourinho e culminate con la disfatta storica in casa del modesto Bodo/Glimt in Conference League. Il portoghese è al centro delle critiche per la gestione della rosa, che per lui ha una tremenda necessità di aggiungere un terzino e un centrocampista.

Per l’esterno destro di nomi ne girano ancora pochi, in mediana l’obiettivo praticamente dichiarata è Denis Zakaria. Lo svizzero è in scadenza con il Gladbach, a gennaio può arrivare per una cifra contenuta ma la sua situazione ovviamente fa gola a diverse squadre. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il centrocampista classe ’96 è il prescelto da Pinto e Mourinho, ma è stato accostato anche alla Juventus e piace pure in Premier League. I bianconeri sono a caccia di un centrocampista per gennaio, cedendo prima ovviamente qualche esubero, ma per Agnelli sarebbe un colpaccio.

Dalla Spagna: accordo Zakaria-Manchester City, Roma e Juve battute

Il Borussia M’Gladbach sta provando a rinnovargli il contratto, perdere un giocatore del genere a zero o per pochi ‘spicci’ sarebbe un danno importante. Zakaria però vuole spiccare il volo, vuole una big europea e quindi può sostanzialmente scegliere la sua destinazione, anche se Pinto proverà ad accelerare con il ds dei tedeschi Eberl e l’agente, Ramadani. In Spagna, intanto, riportano di un’offensiva importante da parte del Manchester City.

Secondo ‘todofichajes.com’, addirittura Guardiola avrebbe già l’accordo con il giocatore per il suo arrivo gratis nell’estate 2022. Per il manager spagnolo, Zakaria sarebbe l’erede perfetto di Fernandinho, che andrà via proprio tra pochi mesi. E lo svizzero, su cui c’erano anche Arsenal e Atletico Madrid, avrebbe quindi deciso di scegliere il Manchester City, completando però la stagione col Gladbach e liberandosi poi a zero. Un’operazione che, secondo il portale spagnolo, potrebbes essere ufficializzata anche già a gennaio.