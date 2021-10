Serie A, l’occasione si allontana: pronti 8 milioni

Si allontana l’occasione per la Serie A, in particolare per Juventus e Roma: pronto l’assalto a gennaio da Oltralpe

Un contratto in scadenza a giugno e numeri che sono particolarmente allettanti. Perché Sardar Azmoun, nelle ultime due stagioni con la maglia dello Zenit San Pietroburgo, ha segnato complessivamente 21 e 19 reti e in questa è a quota 6 in 12 gare giocate. Numeri importanti, per un giocatore che ha 26 e si libererà a costo zero alla fine di giugno.

L’iraniano, come detto, ha il contratto in scadenza e il suo futuro potrebbe essere in Serie A. Il suo nome è stato più volte proposto a club italiani. Dal Milan, alla Juventus, fino alla Roma. Per un breve periodo è stato obiettivo dei giallorossi, ma fu proposto anche ai bianconeri che hanno bisogno di rinforzi in attacco e non è escluso che possano pensarci.

Roma e Juventus, il Lione punta Azmoun

Stando però a quanto riferito dall’emittente francese ‘Footmercato’, Azmoun potrebbe non rivelarsi un’occasione a zero. Il Lione infatti è a caccia di attaccanti e sta pensando proprio all’iraniano. I transalpini perderanno tre attaccanti per la Coppa d’Africa: Toko Ekambi (Camerun), Slimani (Algeria) e Kadewere (Zimbabwe) e dunque stanno cercando di prevenire a questo problema. L’obiettivo è regalare al tecnico Bosz un nuovo giocatore per il reparto offensivo e il club francese sarebbe pronto a spendere una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore dello Zenit.