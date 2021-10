Calciomercato Napoli, Insigne esce allo scoperto sul rinnovo

Calciomercato Napoli: Insigne torna a parlare del rinnovo. Le sue dichiarazioni dopo la vittoria in Europa League

L’incontro di ieri tra Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, e Piero Ausilio c’è stato. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, si è trattato di un semplice saluto tra buoni amici. Niente di concreto, dunque, sull’ipotesi Inter.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Lorenzo Insigne è tornato a parlare così del suo rinnovo: “Questo è un tema che ci sta ed è un mese e mezzo che ne parliamo. Sappiamo le dinamiche, sono sereno e penso solo al campo. Capita di sbagliare un rigore, ci sono rimasto male, ma non va sempre bene. A livello contrattuale sanno tutti che il mio agente è in contatto con la società. Tutti vogliono farmi rimanere sereno”.

Calciomercato Napoli, le parole di Insigne sul rinnovo

Il capitano del Napoli, in gol contro il Legia Varsavia, ha poi parlato a ‘DAZN’ ribadendo: “Il rinnovo del contratto non mi condiziona. Per ora sono sereno e devo pensare solo al campo. Non mi posso fasciare la testa e pensare ad altre cose. Per questo ci sono gli agenti e il mio sta parlando spesso con la società. Io voglio rimanere solo sereno e pensare alla partite perché non voglio che la squadra e i tifosi si distraggono con voci su di me”.