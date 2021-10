Le ultime di calciomercato Juventus giungono dalla Spagna e sono a dir poco clamorose: un big bianconero può dire addio alla fine di questa stagione ed emigrare a Barcellona

Brutte notizie per il calciomercato Juventus, stando almeno alle clamorose indiscrezioni provenienti manco a dirlo dalla Spagna. Una ‘bomba’ vera e propria: il big della squadra di Allegri può dire addio alla fine di questa stagione.

Allegri può dunque perdere uno dei suoi giocatori più importanti. Parliamo di Matthijs de Ligt, tornato a quanto pare nel mirino del Barcellona. Secondo ‘Don Balon’ il presidente dei blaugrana Laporta sarebbe costantemente in contatto con l’agente del centrale olandese, Mino Raiola, per portare a termine l’operazione nella prossima estate. Il class ’99 ex capitano dell’Ajax pare sia considerato il perfetto erede di Pique, uno dei ‘senatori’ della formazione di Koeman oltre che fra i capisaldi del Barça vincente in lungo e largo negli anni passati.

Calciomercato, de Ligt in Catalogna: nuovo scambio fra Juventus e Barcellona

De Ligt, che per ‘Don Balon’ sarebbe felicissimo di lasciare la Juve per emigrare in Catalogna dove troverebbe diversi suoi connazionali, ha un contratto fino a giugno 2024 da circa 12 milioni a stagione bonus inclusi e soprattutto una clausola, che scatterà l’estate prossima, da 150 milioni di euro. A queste cifre un Barcellona pieno di debiti non potrà mai arrivare, così il portale spagnolo parla apertamente della ‘soluzione’ scambio, di un nuovo scambio tra le due società dopo quello tra Pjanic e Arthur dell’estate 2020. De Ligt per? Mistero sul nome che potrebbe esser offerto dai catalani…