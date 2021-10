“Firma vicinissima”: dalla Juventus arriva l’annuncio più atteso

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, rompe gli indugi e annuncia la “firma vicinissima”: novità previste e breve

Ormai ci siamo: la firma più attesa per la Juventus sta per arrivare. A dirlo è il vicepresidente bianconero Pavel Nedved a ‘Sky’ prima della sfida Champions contro lo Zenit. L’argomento è il rinnovo di Paulo Dybala e la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo. “Per la firma siamo vicinissimi – le parole di Nedved – e siamo contenti”.

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus ha aumentato l’offerta per Dybala e la trattativa potrebbe chiudersi per fine mese. Una cosa confermata dalle parole di Pavel Nedved che ha parlato anche del ritorno in campo del numero 10 bianconero: “Sarà pronto molto presto, è un giocatore molto importante per la Juventus. Speriamo possa esserci contro l’Inter“.

Juventus, non solo Dybala: Nedved sulla Champions

Oltre che di Dybala, Nedved ha parlato anche della Champions: “Sapevamo che sarebbero state due partite decisive per la qualificazione. Lo sappiamo tutti: i ragazzi sono concentrati, sono sarà difficile ma di più”. Infine su Morata: “Sono contento del suo ritorno in campo”.