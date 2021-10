Il big non rinnova, rifiuta l’Inter e vola a Madrid da Simeone

Anche l’Inter deve fare i conti con un possibile addio a zero. I nerazzurri dopo aver preso Calhanoglu, la scorsa estate, potrebbero perdere un pilastro del centrocampo nel 2022

Sono tanti i calciatori con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Trovare un’intesa, a pochi mesi dal termine dell’accordo, non è per nulla facile. Ogni società è alle prese con una trattativa complicata.

In casa Inter si devono fare i conti con il possibile addio di Marcelo Brozovic. Beppe Marotta si era mostrato ottimista ma le parole del centrocampista hanno un po’ gelato l’ambiente. Servono tanti soldi – circa sei milioni di euro – affinché il croato firmi il rinnovo. Ad oggi un accordo non c’è e un cambio di maglia non si può sicuramente escludere.

L’Atletico Madrid in pole per Brozovic

In Spagna sono praticamente certi: Marcelo Brozovic non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con l’Inter. A scriverlo è TodoFichajes.net, secondo il quale, in pole per acquistare il centrocampista ci sarebbe l’Atletico Madrid di Simeone. I Colchoneros, dunque, dopo aver prelevato dall‘Udinese Rodrigo De Paul, sono pronti ad attingere ancora dalla Serie A per rafforzare la propria mediana.