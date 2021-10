Lautaro via dall’Inter per 100 milioni | L’erede arriva per meno della metà

Doppia svolta in ottica calciomercato Inter. Rinnovo e cessione per Lautaro Martinez: nuovo erede per 40 milioni di euro

Manca ancora l’ufficialità, ma in casa Inter sembra ormai scontato il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. L’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta più volte ha ribadito di voler premiare con un ingaggio più alto l’attaccante argentino, ma questo non vuol dire che il suo futuro sarà a Milano.

Sebbene a più riprese sia stato detto che dopo Hakimi e Lukaku non ci sarà bisogno di ulteriori cessioni eccellenti per ripianare i conti del club di Viale della Liberazione, nessuno può essere considerato incedibile all’Inter. Se dovesse arrivare un’offerta faraonica da circa 100 milioni di euro dalla Premier League dove il ‘Toro’ ha molti estimatori, allora Lautaro Martinez verrebbe ceduto. E per rimpiazzarlo spunta una nuova pista a sorpresa per l’attacco di Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Allegri non lo vuole alla Juve: Marotta lo porta all’Inter

Calciomercato Inter, Adeyemi sostituto di Lautaro: sfida al Bayern Monaco

Stando a quanto riportato dal quotidiano teutonico ‘Bild‘, l’Inter sarebbe una delle squadre più interessate a Karim Adeyemi. Il centravanti tedesco di origini nigeriane classe 2002 milita attualmente in Austria con il Salisburgo, ma in estate è destinato a fare il salto di qualità in uno dei top campionati europei. Sulle sue tracce ci sono anche Liverpool, Real Madrid e Borussia Dortmund, ma soprattutto il Bayern Monaco che avrebbe già mosso i primi passi per portarlo in Germania. Con i soldi dell’eventuale cessione di Lautaro Martinez, però, l’Inter avrebbe la liquidità necessaria a soddisfare la richiesta da 40 milioni di euro per il suo cartellino.