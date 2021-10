“Mi fate sempre la stessa domanda”: Tiago Pinto sbotta in tv

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato prima della sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt

Tiago Pinto ha parlato a ‘Sky’ prima del match di Conference League tra i norvegesi del Bodo/Glimt e la Roma.

Il General Manager ha mostrato di non gradire una domanda su Mourinho: “Dal primo settembre cercare di creare un confronto tra me e Mourinho. Non riportate soltanto le sue parole: quando fa queste dichiarazioni è perché c’è un progetto che vogliamo portare avanti. Abbiamo parlato della parola ‘tempo’ e siamo allineati, non ci sono dubbi. Il progetto di Inter e Juventus è diverso, noi siamo uniti: siamo una famiglia come ha detto ieri Mourinho”.

Tiago Pinto contro i giornalisti: “Cercate un problema che non esiste”

Il dirigente giallorosso ha poi continuato: “Se facciamo un paragone con chi ha l’obiettivo di vincere campionato o Champions è una storia diversa. A me, pur rispettando il vostro lavoro, fate sempre la stessa domanda cercando un problema che non esiste”.