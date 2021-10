Occhi proiettati già sulla prossima giornata di Serie A. Sono state infatti diramate le designazioni arbitrali per il nono turno di campionato

In questi giorni le big italiane sono impegnate sul fronte europeo con le sfide di Champions, Europa League e Conference League. Messa poi in archivio la tre giorni di coppe, si ritornerà in ottica Serie A con le gare del prossimo weekend che si preannunciano spartiacque già importante per le posizioni di testa.

Occhi puntati soprattutto su due big match di cartello: Roma-Napoli, che si disputerà domenica alle ore 18, e Inter-Juventus che si giocherà di fatto a seguire alle 20.45. Intanto oggi sono stati diramati i nominativi degli arbitri che dirigeranno gli incontro del fine settimana.

Serie A, tutte le designazioni della prossima giornata di campionato: Massa per Roma-Napoli

Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le partite valide per la 9/a giornata di Serie A.

Ecco l’elenco completo delle designazioni:

TORINO – GENOA Venerdì 22/10 h. 18.30

GIACOMELLI

LO CICERO – DI IORIO

IV: MERAVIGLIA

VAR: ABISSO

AVAR: GIALLATINI

SAMPDORIA – SPEZIA Venerdì 22/10 h. 20.45

FABBRI

CARBONE – SCATRAGLI

IV: GARIGLIO

VAR: SOZZA

AVAR: BINDONI

SALERNITANA – EMPOLI Sabato 23/10 h. 15.00

DOVERI

LOMBARDO – MORO

IV: MARCHETTI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – VENEZIA Sabato 23/10 h. 18.30

DI MARTINO

PAGLIARDINI – AFFATATO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COLOMBO

BOLOGNA – MILAN Sabato 23/10 h. 20.45

VALERI

BERCIGLI – BERTI

IV: MINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN

ATALANTA – UDINESE h. 12.30

MARINELLI

LIBERTI – DI GIOIA

IV: MARCENARO

VAR: ORSATO

AVAR: LONGO

FIORENTINA – CAGLIARI h. 15.00

RAPUANO

BACCINI – MARCHI

IV: MIELE G.

VAR: BANTI

AVAR: DE MEO

H. VERONA – LAZIO h. 15.00

PICCININI

TOLFO – VONO

IV: BARONI

VAR: PAIRETTO

AVAR: CECCONI

ROMA – NAPOLI h. 18.00

MASSA

VIVENZI – IMPERIALE

IV: IRRATI

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERIANI

INTER – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: GUIDA

AVAR: PASSERI