Calciomercato Milan, Vlahovic o Icardi in attacco: scelta fatta

Milan alla terza sconfitta in Champions League in altrettante gare, scelto il nome per rafforzare l’attacco rossonero

Ancora imbattuto in campionato, sempre sconfitto in Champions League. Che il ritorno del Milan nella massima competizione europea potesse essere ricco di difficoltà era una cosa preventivabile, soprattutto dopo il sorteggio. Ai rossoneri dunque manca più di qualcosa per tornare ad essere competitivi anche in Europa. Inevitabile pensare all’attacco, il reparto con uomini più esperti e che ha sicuramente più bisogno di un ricambio generazionale. Ibrahimovic non sta dando garanzie fisiche e anche Giroud ha accusato alcuni problemi.

Ecco perché al sondaggio proposto sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri follower su chi dovrebbero puntare i rossoneri per rafforzare il reparto offensivo. Il nome più votato, con il 46,7% delle preferenze, è quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina. Per il 25,3% l’uomo giusto su cui puntare è invece Mauro Icardi, la cui permanenza al Psg sembra sempre più in bilico. Il giovane Lorenzo Lucca, che si sta mettendo in mostra in Serie B con il Pisa, è stato invece votato dal 18,7%, mentre Giacomo Raspadori del Sassuolo è l’ultima scelta con il 9,3%. Tra i nomi non elencati c’è chi invece suggerisce altri profili, come lo svedese Isak, gioiellino della Real Sociedad.