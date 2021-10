Juventus al lavoro per Allegri, nuovi contatti per il colpo a centrocampo

Massimiliano Allegri vorrebbe un centrocampista nel mercato di gennaio: nuovi contatti con la Juventus e nome nuovo in Ligue 1

Nonostante le tante difficoltà iniziali, la Juventus sta ritrovando la sua anima battagliera: una difesa blindata e i colpi dei propri campioni per sbloccare ogni partita. La strada intrapresa da Massimiliano Allegri è questa, ma necessita ancora di qualche ritocco.

Il tecnico livornese ha indicato a più riprese il centrocampo come anello debole della catena bianconera: per questo, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ sta già lavorando per un possibile innesto sul mercato di gennaio. Diversi sono i giocatori seguiti dalla Juventus, ma uno in particolare è il preferito di tecnico e dirigenza: nuovi contatti in corso per portarlo a Torino al più presto.

Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Tchouameni | Le alternative a centrocampo

Federico Cherubini vuole accontentare il suo allenatore, consegnandogli un nuovo centrocampista nella sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto rivelato da ‘TuttoSport’, la Juventus avrebbe avuto in questi giorni nuovi contatti con il Monaco per Aurelien Tchouameni. La speranza dei bianconeri è quella di anticipare la concorrenza per il mediano classe 2000 della Francia, portandolo a Torino già a gennaio.

Il problema maggiore per il nuovo gioiellino dei monegaschi è rappresentato proprio dalla concorrenza: Chelsea, Liverpool e Real Madrid sono solamente alcuni dei club interessati a Tchouameni. Ecco, quindi, che la dirigenza bianconera sta vagliando anche opzioni diverse per il centrocampo. Tra questi, sempre per il quotidiano piemontese, ci sarebbe pure Lesley Ugochukwu: il 17enne del Rennes è l’ultimo grido del calcio francese.

Non ci sono solamente i due francesi nei radar della Juventus, che per il mercato di gennaio continuano a monitorare anche Axel Witsel e Denis Zakaria. La conditio sine qua non per riuscire a mettere segno un colpo in entrata, in ogni caso, resta un’uscita a centrocampo: Aaron Ramsey sarebbe la cessione ideale, mentre Weston McKennie quello che avrebbe più mercato. L’obiettivo, in conclusione, è molto chiaro: portare un nuovo centrocampista alla corte di Allegri.