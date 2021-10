Calciomercato Juventus, 15 milioni all’anno e firma col Newcastle

Corsa aperta ai futuri svincolati di lusso. Tra i big in scadenza 2022 c’è anche un top player del Barcellona che piaceva alla Juventus. Idea di pre-contratto

L’ultima sessione di calciomercato estiva ha lasciato un pizzico di amaro in bocca alla Juventus dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e la mancanza di un vero e proprio erede. Al netto dell’arrivo di Kean i tifosi bianconeri avrebbero magari desiderato un altro attaccante con caratteristiche diverse, che però potrebbe arrivare nelle prossime sessioni. Tra i profili spesso accostati al club di Andrea Agnelli c’è anche Ousmane Dembele.

L’attaccante esterno del Barcellona è in scadenza di contratto a giugno 2022 e senza rinnovo sarà libero di scegliere la prossima destinazione a parametro zero. La Juventus, in questo senso, tiene d’occhio lo sviluppo della questione, ma va considerata anche la feroce concorrenza di una big di Premier League.

Calciomercato, niente Juventus o Barcellona: il Newcastle ci prova per Dembele

Arrivato a Barcellona per una cifra monstre nel 2017, Dembele nonostante diversi alti e bassi resta comunque un calciatore importante per la dirigenza blaugrana, che vorrebbe evitare di perdere a costo zero un investimento tanto oneroso. Da mesi l’entourage del ragazzo discute un eventuale rinnovo col Barça, che però si allontana sempre di più.

Secondo quanto sottolineato da ‘Footmercato.net’ i culés hanno offerto al loro numero 11 un contratto fino al 2025 con uno stipendio in calo rispetto ai quasi 10 milioni attuali. I nuovi proprietari di Newcastle potrebbero approfittare della sua situazione contrattuale per negoziare un accordo molto pesante. I ‘Magpies’ puntano ad un pre-contratto nei prossimi mesi con Dembele che discuterebbe i contorni di un accordo da ben 15 milioni a stagione per cinque anni. Il francese, in posizione di forza, chiederebbe inoltre anche un bonus alla firma di ulteriori 15 milioni. Cifre con cui ne il Barcellona, ne tantomeno la Juventus, possono inserirsi.