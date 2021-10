Bodo/Glimt-Roma, oltre a Smalling due assenze pesanti: non convocati

Mourinho contro il Bodo/Glimt senza tre big che non figurano nell’elenco dei convocati. Le ultime

La Roma è partita in direzione Norvegia, per sfidare il Bodo/Glimt nella terza giornata del girone di Conference League e anche il freddo di quello che è a tutti gli effetti parte del Circolo Polare Artico.

Mourinho, dopo il ko con polemiche in casa della Juventus, lo farà senza qualche pezzo importante, risparmiato anche in vista del Napoli. L’assenza di Chris Smalling era abbastanza scontata e nota, così come in realtà anche quella di Nicolò Zaniolo. Dopo l’infortunio dell’Allianz, l’ansia e il sospiro di sollievo, il numero 22 resta a Roma per curarsi. Insieme a lui anche Rick Karsdorp: l’olandese non è salito sull’aereo insieme alla squadra, anche prima della Juve – come ha rivelato Mourinho – era in dubbio.

Roma, anche Karsdorp e Zaniolo non convocati: le ultime

Il portoghese non ha intenzione di rischiare in un momento di scontri diretti e con una qualificazione già in parte ipotecata. Da valutare come lo Special One sistemerà la difesa, visto che l’olandese non ha alternative. Potrebbe tornare a destra Ibanez, con Kumbulla al centro e Calafiori a sinistra.

Darboe, vicino al rinnovo, va verso una maglia dall’inizio a centrocampo probabilmente accanto a Cristante. In avanti spazio a Carles Perez, forse El Shaarawy e Shomurodov. Anche se Mourinho non si fida molto della sua panchina, sarà costretto a un turnover più o meno massiccio: domenica la supersfida col Napoli diventa già troppo importante.