La doppia assenza nella Juventus contro lo Zenit in Champions

La Juventus si prepara ad affrontare la sfida Champions contro lo Zenit: doppia assenza tra i convocati di Allegri

La Juventus si appresta a volare in Russia: gli uomini di Allegri sono attesi a San Pietroburgo dove domani affronteranno lo Zenit nel terzo match della fase a gironi di Champions League. Una vittoria in trasferta lancerebbe i bianconeri, a punteggio pieno, verso gli ottavi di finale, primo obiettivo stagionale.

Nella trasferta europea Allegri recupera de Ligt dopo il forfait domenica sera contro la Roma, mentre saranno ancora assenti Dybala e Rabiot: per l’argentino è probabile il ritorno in squadra per la sfida del fine settimana contro l’Inter, come raccontato da Calciomercato.it e confermato da Allegri in conferenza stampa.

Zenit-Juventus, i convocati di Allegri

Senza di Dybala e Rabiot, con Kaio Jorge e Pellegrini non in lista, Allegri porterà con sé 21 calciatori.

Questi i convocati di Allegri per Zenit-Juventus:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Kean.