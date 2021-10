Calciomercato Juventus, scippo a gennaio: subito da Simeone

Calciomercato Juventus, i bianconeri in rotta di collisione con l’Atletico Madrid e con Simeone: il ‘Cholo’ lo porta via ad Allegri

Juventus che ha avviato la rimonta in campionato e che ha incamerato altri tre punti preziosi contro la Roma. Tre punti targati Allegri in tutto e per tutto, con il tecnico livornese che strappa il terzo 1-0 di fila e torna a puntare sulla solidità difensiva innanzitutto per esaltare le caratteristiche dei bianconeri.

La parte del leone la fanno sempre Bonucci e Chiellini, de Ligt fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista, al di là dell’infortunio patito ieri. Rugani come alternativa tra i centrali difensivi non convince, ecco perché i bianconeri vanno a caccia di un rinforzo a gennaio, ma rischiano di essere bruciati dall’Atletico Madrid di Simeone. Il nome è quello di Attila Szalai, centrale del Fenerbahce.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid gioca d’anticipo per Szalai

L’ungherese, 23 anni, è uno dei prospetti più interessanti e infatti, come riporta ‘Don Balon’, c’è l’interessamento anche del Chelsea su di lui. Ma in vantaggio sembra proprio l’Atletico, che a sua volta ha bisogno di rinforzare il suo pacchetto arretrato. Il Fenerbahce sa di non poter resistere a lungo al corteggiamento dei top club ed è pronto ad ascoltare le offerte. Juve chiamata al rilancio, se vorrà accaparrarsi un giocatore di sicuro affidamento.